"Нужно понять, где больше денег": Хирн ошарашил заявлением о месте реванша Усик – Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters
Промоутер экс-чемпиона Энтони Джошуа Эдди Гирн раскрыл некоторые детали будущего боя-реванша за чемпионские титулы с Александром Усиком.
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По мнению Эдди Хирна поединок должен состояться в феврале, а лучшего места в эту пору года, чем Великобритания не найти.
"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля.
Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина.
Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", – приводит слова Эдди Хирна Boxingnews24.
Напомним, что сам Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Но, по словам Александра, для него место повторного боя не принципиально. "Хоть в космосе", – заявил украинский боксер.
Напомним, по итогам боя, состоявшегося в ночь на воскресенье в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", Усик победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.
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