Нравится, не нравится – империя развалится. Жена Усика преподала урок истории Путину

Екатерина Усик напомнила Путину, что случится с Россией словами популярной песни / Фото: Коллаж: Сегодня

Возлюбленная чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает информационную войну против России. Недавно Екатерина подсказала, как измерить свою русофобию.

А сейчас пошутила над словами Путина, ставшими крылатой фразой распада фашистской империи.

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В своем Instagram Екатерина опубликовала слова популярной песни, которые теперь украшают различные предметы архитектуры:

"Нравится, не нравится – империя развалится".

Напомним, песня с аналогичным припевом появилась в репертуаре полтавской группы "Дети Фристайла". В песне говорится, что следствием развязанной Россией войны против Украины произойдет распад рашистской империи. Слова в припеве являются отсылкой к выступлению российского фюрера Владимира Путина, сказанные 7 февраля. Тогда бункерный диктатор, комментируя выполнение Украиной Минских соглашений, сказал: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

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