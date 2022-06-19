Нравится, не нравится – империя развалится. Жена Усика преподала урок истории Путину

Екатерина Усик напомнила Путину, что случится с Россией словами популярной песни / Фото: Коллаж: Сегодня
Возлюбленная чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает информационную войну против России. Недавно Екатерина подсказала, как измерить свою русофобию.
А сейчас пошутила над словами Путина, ставшими крылатой фразой распада фашистской империи.
В своем Instagram Екатерина опубликовала слова популярной песни, которые теперь украшают различные предметы архитектуры:
"Нравится, не нравится – империя развалится".
Напомним, песня с аналогичным припевом появилась в репертуаре полтавской группы "Дети Фристайла". В песне говорится, что следствием развязанной Россией войны против Украины произойдет распад рашистской империи. Слова в припеве являются отсылкой к выступлению российского фюрера Владимира Путина, сказанные 7 февраля. Тогда бункерный диктатор, комментируя выполнение Украиной Минских соглашений, сказал: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".
Что еще постит в соцсетях Екатерина Усик
- Девушка показала в Instagram фотографию Путина с пробитой головой.
- Екатерина объяснила, почему Александр не мог назвать, "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.
- А еще Екатерина Усик гневно высказалась об украинских беженках, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.