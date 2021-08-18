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Новый тренер сборной Украины позвал помощника Шевченко

Любомир Луканюк
18 августа, 09:34
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал своих помощников, среди них Александр Шовковский, ранее работавший вместе с Андреем Шевченко

Петраков зовет Шовковского, который помогал Шевченко

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, кто войдет в его штаб для подготовки команды к отборочным матчам ЧМ-2022.

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"Я еще не говорил с ребятами. Пока все не точно, потому что они могут сказать, что не хотят работать, или их клуб не отпустит. Я оглашу тренерский штаб, но с ними я еще не разговаривал.

Это будет Андрей Анненков, который сейчас работает в Черноморце, Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей, Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый – тренера по физической подготовке и Александр Шовковский – тренер. Над кандидатурой еще одного специалиста я будут думать", – сказал Петраков в эфире Профутбол Digital.

Напомним, что Шовковский входил в тренерский штаб Андрея Шевченко.

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Напомним, уже 1 сентября сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана, а 4 сентября матч с Францией.

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