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Новый рекорд! Самая маленькая страна c "золотом" Олимпиады

27 июля, 10:52

Олег Люлька

Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая выиграла золотую награду летних Олимпиад за все время их проведения

Флора Даффи осчастливила Бермуды / Фото: Reuters

33-летняя триатлонистка Флора Даффи принесла Бермудам первое в истории этой страны олимпийское "золото". Но не только!

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Благодаря успеху Даффи Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, когда-либо добывавшей "золото" на летних Играх.

Население Бермуд – 62 278 человек.

Бермудские Острова побили рекорд Гренады (109 000 человек). Ее спортсмен Кирани Джеймс стал чемпионом Лондона-2012 в беге на 400 метров.

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Что касается зимних Игр, то тут рекорд принадлежит Лихтенштейну (38 128) – горнолыжница из этой карликовой страны Ханни Венцель взяла два "золота" на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде.

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Источник: Сегодня|Спорт

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