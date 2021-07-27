Новий рекорд! Найменша країна з "золотом" Олімпіади

Бермудські Острови стали країною з найменшим населенням, яка виграла золоту нагороду літніх Олімпіад за весь час їхнього проведення

Флора Даффі ощасливила Бермуди

33-річна тріатлоністка Флора Даффі принесла Бермудам перше в історії цієї країни олімпійське "золото". Але не тільки!

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Завдяки успіху Даффі Бермудські Острови стали країною з найменшим населенням, що коли-небудь здобувала "золото" на літніх Іграх.

Населення Бермуд – 62 278 людей.

Бермудські Острови побили рекорд Гренади (109 000 людина). Її спортсмен Кірані Джеймс став чемпіоном Лондона-2012 в бігу на 400 метрів.

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Що стосується зимових Ігор, то тут рекорд належить Ліхтенштейну (38 128) – гірськолижниця з цієї карликової країни Ганні Венцель взяла два "золота" на Іграх-1980 Лейк-Плесіді.