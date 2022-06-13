Новый абсолютный чемпион заинтриговал ответом о битве с Ломаченко

Ломаченко в шорт-листе претендентов на бой с Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале июня американец Девин Хейни отобрал все пояса у Джорджа Камбососа и стал новым абсолютным чемпионом в легком весе.

Ранее планировалось, что в поединке против абсолютного чемпиона вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

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Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

После поединка австралиец заявил, что собирается вернуть титул абсолютного чемпиона и будет добиваться реванша. Этот поединок должен состояться в ноябре этого года.

Разборки двух топ-боксеров отодвинули на второй план Василия Ломаченко. На вопрос журналистов, собирается ли Хейни провести бой с Василием, американец ответил достаточно категорично.

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"Мы были бы рады сделать такой бой. Надеюсь, получится в будущем. Мы пока не знаем, что у Ломаченко за ситуация. Молюсь за то, чтобы с ним все было хорошо", – цитирует Хейни vringe.com.

Хейни готов биться с Ломаченко

Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни. Но похоже, этого поединка придется ждать долго.