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Новая трагедия в спортивной семье. Погибли родные олимпийского призера

Евгений Щербаков
7 апреля, 09:44
Горе случилось в семье украинского гимнаста Игоря Радивилова. Он потерял бабушку и дедушку в Мариуполе

В Мариуполе погибли родственники Игоря Радивилова

Постоянные беспощадные обстрелы Мариуполя с каждым днем забирают все больше жизней мирных жителей города. Орки убивают даже детей, от рук оккупантов погибла юная гимнастка. Теперь горе коснулось еще одной спортивной семьи. В Мариуполе погибли бабушка и дедушка бронзового призера олимпийских игр Лондон-2012 Игоря Радивилова.

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Трагическую новость о произошедшем опубликовала жена украинского гимнаста Ангелина, которая также занимается спортивной гимнастикой. Плохую весть супруга Радивилова сообщила на своей странице в Instagram.

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"Сегодня мы узнали, что бабушка и дедушка моего мужа умерли в Мариуполе. Оплакивать и никогда не забывать", – написала Ангелина Радивилова.

Война не впервые забирает жизнь родственников известных украинских спортсменов. После обстрела Николаевской ОГА под завалами погиб отец олимпийской чемпионки Елены Гладырь.