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Нова трагедія у спортивній сім'ї. Загинули рідні олімпійського призера

Євген Щербаков
7 квітня, 09:44
Горе трапилося у родині українського гімнаста Ігоря Радивілова. Він втратив бабусю та дідуся у Маріуполі

У Маріуполі загинули родичі Ігоря Радивілова

Постійні жорстокі обстріли Маріуполя з кожним днем забирають все більше життів мирних мешканців міста. Орки вбивають навіть дітей, від рук окупантів загинула юна гімнастка. Тепер горе торкнулося ще однієї спортивної родини. У Маріуполі загинули бабуся та дідусь бронзового призера олімпійських ігор Лондон-2012 Ігоря Радивілова.

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Трагічну новину про те, що сталося, опублікувала дружина українського гімнаста Ангеліна, яка також займається спортивною гімнастикою. Погану звістку дружина Радивілова повідомила на своїй сторінці у Instagram.

"Сьогодні ми дізналися, що бабуся та дідусь мого чоловіка померли у Маріуполі. Оплакувати і ніколи не забувати", – написала Ангеліна Радивілова.

Війна не вперше забирає життя родичів відомих українських спортсменів. Після обстрілу Миколаївської ОДА під завалами загинув батько олімпійської чемпіонки Олени Гладир.