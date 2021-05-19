Ноу-хау на свадьбе футболиста: за букетик невесты пробивали пенальти

"Букетный" конкурс на свадьбе Евгения Чеберко / Фото: Instagram
Свадьба бывшего защитника сборной Украины Евгения Чеберко и жгучей брюнетки Дарины, состоявшаяся накануне, отметилась необычным конкурсом, подчеркнувшим, что с холостяцкой жизнью прощается не кто-нибудь, а футболист.
К одному из стандартных хитов программы, когда невеста не глядя бросает букет, а ее подруги пытаются поймать символ скорого замужества, тут подошли иначе.
Чтобы завладеть этим самым символом, нужно было выиграть "свадебную" серию пенальти.
Девушки с пяти метров должны были попасть мячом по букету, расположенному по центру небольших футбольных ворот.
Как видите, у победительницы конкурса тут было не меньше радости, чем у футболистов, в настоящей серии пенальти выигрывающих серьезные трофеи.
Видео необычного "букетного конкурса" со свадьбы защитника хорватского Осиека Евгения Чеберко у себя в Instagram выложила подруга его новоиспеченной жены Дарины – Екатерина Ставицкая.
Дарина Чеберко и Екатерина Ставицкая
Евгений Чеберко и его жена Дарина / Фото: Instagram
Читайте также: Горячая Дарина! Откровенные фото красотки, ставшей женой экс-лидера Зари
Ранее мы писали, другой экс-футболист сборной Украины Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.
Новости на эту же тему:Горячая Дарина! Откровенные фото красотки, ставшей женой экс-лидера Зари Экс-футболист сборной отгулял свадьбу! Макали друг друга в торт, жених расплакался Буяльский не угадал: жена динамовца рассекретила пол ребенка Такую грудь ладонью не удержишь! Голая велосипедистка – без фильтров