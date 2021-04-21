Ночной кошмар тревожит Виталия Кличко. Американский боец хочет взять реванш

Супертяж Крис Арреола не может забыть поражение от украинского боксера Виталия Кличко в 2009 году и до сих пор хотел бы закрыть ту неудачу

Американский боксер супертяжелого веса Крис "Ночной кошмар" Арреола (38-6-1, 33 KO) признался, что больше всего хотел бы взять реванш у бывшего чемпиона мира, украинца Виталия Кличко. Ранее мы писали, что Виталий Кличко – настоящий боец, а Владимир научился им быть.

"Кого бы я выбрал, если бы мог взять реванш за одно из своих поражений? Кличко. Очень простой выбор. Я делал все, что мог, но Виталий Кличко был не просто слишком большим, а еще и умным на ринге. Он двигался, однако не тратил энергию понапрасну, если в этом был смысл. В ринге он все делал методично и грамотно", – сказал Арреола The Porter Way Podcast

Напомним, что в 2009 году Крис Арреола потерпел первое поражение в профессиональной карьере. После 10-го раунда рефери отказался выпускать 28-летнего американца обратно в ринг против чемпиона WBC Виталия Кличко. Лицо Криса было сильно разбито.

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"Когда меня бил Кличко, я чувствовал, как этот засранец пытается пробить мне лицо насквозь. Как будто он был сфокусирован на том, что находится за мной. Кличко… этот чувак просто смял меня", – вспоминал позже Арреола

Виталий Кличко и Крис Арреола / Фото: Instagram

Ранее бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту.