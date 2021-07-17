Никакого секса! Появилось объяснение, почему кровати на Олимпиаде – из картона

Кровати в олимпийской деревне специально сделали хрупкими, чтобы "избежать ненужных форм физического контакта". Зачем тогда спортсменам раздали презервативы?

Кровати на Олимпиаде из картона / Фото: Twitter

Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, специально спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом, утверждает Explica.

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В комнатах спортсменов в олимпийской деревне стоят кровати, которые рассчитаны на одного человека, выдерживают до 200 килограммов и ломаются от резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет, чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта".

Вместе с тем, как мы писали, каждому олимпийцу в Токио выдают по 15 презервативов. В чем логика?

Напомним, ранее 28-летний украинец Алексей Гунбин, который представит Украину в Токио в стрельбе из лука, показал, на чем они спят в номерах. Оказывается, кровати у спортсменов – из картона.

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Отметим, что олимпийская деревня была построена год назад, но до сих пор пустовала. Когда Игры завершатся, деревня станет обычным жилым районом Токио.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.