Нидерланды – Австрия: онлайн-трансляция матча соперников Украины на Евро-2020

Следите в онлайн-режиме за ходом четвергового противостояния нидерландцев и австрийцев в Амстердаме в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу

Депай vs Алаба, Нидерланды vs Австрия / Фото: Getty Images, Reuters

В четверг, 17 июня, в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" проходит матч соперников Украины по группе "С" Евро-2020 – Нидерланды vs Австрия. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка с яркими видео, фото и комментариями.

НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

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Напомним, в первом туре Нидерланды обыграли Украину 3:2.

С победы стартовала на Евро и Австрия, одолевшая Северную Македонию 3:1.

Правда, празднуя свой гол в ворота Северной Македонии, форвард австрийцев Марко Арнаутович оскорбил двух игроков команды-соперницы – Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Австриец закричал Бейтулаю: "Я могу купить всю е*** Македонию", а после сказал Алиоски: "Я е*** твою албанскую маму". За это Арнаутовича дисквалифицировали на один матч, стало быть, против Нидерландов он не сыграет.

Арнаутовичу рот закрывали партнеры по команде

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

Нидерланды: Стекеленбург – Думфрис, Де Лигт, де Врей, Блинд, Вейндал – Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум – Депай, Вегорст

Австрия: Бахманн – Линхарт, Алаба, Хинтереггер, – Лайнер, Лаймер, Забитцер, Гриллич, Ульмер – Баумгартнер, Калайджич

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают Нидерланды большим фаворитом матча. На их победу установлен коэффициент 1.71, на ничью – 4.00, на победу Австрии – 5.20. Наиболее вероятным счетом называют 1:0 в пользу голландцев.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

В прямом эфире матч Нидерланды – Австрия в четверг, 17 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.