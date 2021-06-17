Нидерланды – Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Поединок соперников Украины по финальной части чемпионата Европы состоится в Амстердаме в четверг, 17 июня. Начало – в 22:00. Игру покажут на ТВ и в интернете

Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

В четверг, 17 июня, в Амстердаме играют соперники сборной Украины по Евро-2020 – Нидерланды принимают Австрию. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Нидерланды – Австрия доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ НИДЕРЛАНДЫ – АВСТРИЯ

В прямом эфире матч Нидерланды – Австрия в четверг, 17 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Депай vs Алаба, Нидерланды vs Австрия / Фото: Getty Images, Reuters

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают Нидерланды большим фаворитом матча. На их победу установлен коэффициент 1.71, на ничью – 4.00, на победу Австрии – 5.20. Наиболее вероятным счетом называют 1:0 в пользу голландцев.

Украине выгодна победа голландцев над Австрией. Прогноз комментатора на матч Евро-2020

КЛЮЧЕВАЯ СТАТИСТИКА

Нидерландцы выиграли все шесть предыдущих матчей с австрийцами, забив в них 18 голов, то есть в среднем – по три гола за игру.

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общая стоимость составов соперников составляет почти миллиард евро. При этом один игрок Нидерландов, в среднем, вдвое дороже одного футболиста Австрии.

Напомним, в первом туре Евро-2020 Нидерланды обыграли Украину 3:2.

С победы стартовала на Евро и Австрия, одолевшая Северную Македонию 3:1.