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27 ноября 00:00
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Незабываемые воспоминания: Белодед опубликовала фото в откровенном платье

Павел Василенко
21 ноября, 12:49
Бронзовая призерка Олимпийских игр предстала перед своими поклонниками в сексуальном наряде

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала яркое фото в своем Instagram.

Киевлянка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, предстала в сексуальном белом платье.

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"Незабываемые воспоминания. Путешествия, вкусная еда, новые люди и интересное общение всегда добавляют в мою жизнь много ярких эмоций", – написала Белодед.

Напомним, Белодед после паузы продолжит соревноваться в дзюдо, но уже в другом весе.

"До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.

Ранее мы писали, украинская дзюдоистка отдыхала в ОАЭ.