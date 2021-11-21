Незабутні спогади: Білодід опублікувала фото у відвертій сукні

Дарина Білодід / Фото: Instagram

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала яскраве фото у своєму Instagram.

Киянка, яку багато хто вважає головним секс-символом українського спорту, постала у сексуальній білій сукні.

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"Незабутні спогади. Подорожі, смачна їжа, нові люди та цікаве спілкування завжди додають у моє життя багато яскравих емоцій", – написала Білодід.

Нагадаємо, Білодід після паузи продовжить змагатися у дзюдо, але вже в іншій вазі.

"До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Прагну, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.

Раніше ми писали, українська дзюдоїстка відпочивала в ОАЕ.