Невеста игрока сборной Украины в финале Евро будет болеть за Италию

Даша Савина будет болеть за Италию / Фото: Instagram
Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Савина Даша призналась, что в финале Евро-2020 будет болеть за команду Италии. Смотреть Италия – Англия можно на нашем сайте.
Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
Украинская красотка влюбилась в Италию во время путешествия в Рим весной, а итальянцы ответили ей взаимностью, признаваясь журналистке в любви в комментариях.
Даша опубликовала на своей странице в Instagram серию фото, на которых она позирует в коротких шортиках и топике вместе с итальянским флагом.
Англия впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Единственная победа английской сборной на международном турнире случилась в 1966 году, когда англичане победили на чемпионате мира. А итальянцы побеждали на Евро лишь один раз, в 1968 году, зато четырежды побеждали на чемпионатах мира.
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