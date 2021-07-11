Наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію

У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна

Даша Савіна буде вболівати за Італію / Фото: Instagram

Наречена захисника Шахтаря і збірної України Валерія Бондаря Савіна Даша зізналася, що в фіналі Євро-2020 буде вболівати за команду Італії. Дивитися Італія – Англія можна на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Українська красуня закохалася в Італію під час подорожі в Рим навесні, а італійці відповіли їй взаємністю, зізнаючись журналістці в любові в коментарях.

Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію фото, на яких вона позує в коротких шортиках і топіку разом з італійським прапором.

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Англія вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи. Єдина перемога англійської збірної на міжнародному турнірі трапилася в 1966 році, коли англійці перемогли на чемпіонаті світу. А італійці перемагали на Євро лише один раз, в 1968 році, зате чотири рази перемагали на чемпіонатах світу.