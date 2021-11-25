Неутешительный прогноз на матч "третьей силы" украинского футбола. Ставка от комментатора

Наши надежды на евровесну теперь связаны только с Зарей. Луганский клуб попробует добиться результата, который позволит выйти из группы Лиги конференций. Онлайн Рома – Заря доступен на нашем сайте.

Рома – Заря

Лига конференций, 25 ноября, четверг в 22:00, Мегого

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Луганчане не лучшим образом стартовали в текущей кампании Лиги конференций. Подопечные Скрипника уступили Буде-Глимту (1:3) и Роме (0:3), после чего дважды обыграли болгарский ЦСКА и с шестью очками сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Но не могут себе позволить проиграть на "Стадио Олимпико". Перед выездом в столицу Италии луганчане неожиданно уступили Львову в чемпионате (1:2). Таким образом, прервалась их серия из шести побед.

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Римляне после побед над ЦСКА и Зарей были разгромлены соперником из Норвегии (1:6), а затем расписали с ним боевую ничью (2:2). Победа "волков" сегодня гарантирует им путевку в плей-офф.

Накануне они не без проблем справились с Дженоа Андрея Шевченко, благодаря дублю 18-летнего Афена-Гьяна в концовке встречи (2:0).

Сегодня им не помогут травмированные Спинаццола, Калафьори и Винья, а также подхватившие коронавирус Кристанте и Вильяр.

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ПРОГНОЗ

Заре традиционно непросто в таких матчах – против больших команд на больших стадионах, в частности, психологически. Вероятнее всего, их ждет поражение и немало пропущенных голов. Ожидаю от Ромы индивидуальный тотал больше 2.5.