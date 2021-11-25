Невтішний прогноз на матч "третьої сили" українського футболу. Ставка від коментатора

Наші надії на євровесну тепер пов'язані лише із Зорею. Луганський клуб спробує досягти результату, який дозволить вийти з групи Ліги конференцій. Онлайн Рома – Зоря доступний на нашому сайті.

Рома – Зоря

Ліга конференцій, 25 листопада, четвер о 22:00, Мегого

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Луганчани не найкраще стартували в поточній кампанії Ліги конференцій. Команда Скрипника поступилася Буде-Глімту (1:3) та Ромі (0:3), після чого двічі обіграла болгарський ЦСКА і з шістьма очками зберігає шанси на вихід у плей-офф.

Але Зоря не може дозволити собі програти на "Стадіо Олімпіко". Перед виїздом до столиці Італії луганці несподівано поступилися Львову в чемпіонаті (1:2). Отже, перервалася їхня серія із шести перемог.

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Римляни після перемог над ЦСКА та Зорею були розгромлені суперником із Норвегії (1:6), а потім розписали з ним бойову нічию (2:2). Перемога "вовків" сьогодні гарантує їм путівку до плей-офф.

Напередодні вони не без проблем впоралися з Дженоа Андрія Шевченка, завдяки дублю 18-річного Афена-Гьяна наприкінці зустрічі (2:0)

Сьогодні їм не допоможуть травмовані Спінаццола, Калафьорі та Вінья, а також Крістанте та Вільяр, які підхопили коронавірус.

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ПРОГНОЗ

Зорі традиційно непросто у таких матчах – проти великих команд на великих стадіонах, зокрема психологічно. Найімовірніше, на них чекає поразка і чимало пропущених голів. Чекаю від Роми індивідуальний тотал більше 2.5.