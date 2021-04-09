Нет денег на бой Джошуа – Фьюри! Поединок не могут организовать в таком климате

В марте чемпионы супертяжелого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа заключили контракт на объединительный бой, а точнее сразу на два. Однако теперь отец владельца пояса WBC Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, пожаловался на нехватку финансирования самого ожидаемого поединка года.

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"Промоутеры не могут его организовать в таком климате, как в Саудовской Аравии. На это нет денег. Никто не хочет платить такие деньги без болельщиков. Только у саудовцев есть деньги, а они не спешат повышать стоимость. Я скажу вам почему: совсем не подходящее время. Но мы все равно будем драться. Нам платят", – сказал Фьюри-старший YouTube-каналу Boxing Social

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, первый объединительный поединок между британскими чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021-го – между футбольный Евро-2020 и Олимпиадой. В идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре. А в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

На счету Фьюри 30 побед в профи, в том числе 21 – нокаутом, и одна ничья. У Джошуа 23 победы, в том числе 21 – нокаутом, и одно поражение.

Ранее Фьюри поразил своим видом после пивных запоев.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram