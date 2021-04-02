Скандалист Фьюри поразил своим видом после пивных запоев. Его не узнать

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри – не человек, а шарик. Захотел – набрал лишние пару десятков килограмм на пиве и фастфуде, захотел – быстренько вернулся в отличную форму. Чуть менее месяца назад мы писали, что Фьюри ушел в запой и не готовится к бою с Джошуа, в сегодня он поразил фанатов внешним видом.

"На данный момент я прекратил тренировки, я в отпуске. Выпиваю, восемь, десять, двенадцать пинт пива в день (около 6 литров). Но много не ем, потому что получаю калории из алкоголя", – недавно давал слова Фьюри Daily Star

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Но теперь в своем Instagram Фьюри представил часть собственной линии одежды "Цыганский король". И выглядел совсем не так, как человек, который пьет пиво литрами и не ходит в зал. Пивной живот бесследно исчез, тело подтянутое, зато еще больше отросла борода.

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Напомним, первый объединительный поединок между британскими чемпионами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021-го. В идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре.

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А в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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