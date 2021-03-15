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Свершилось! Чемпионы Королевского дивизиона Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя!

15 марта, 18:24

Елена Павлова Елена Павлова

Первый поединок британские супертяжи проведут ориентировочно в июне-июле

Это свершилось! Британские чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на два боя и определят абсолютного. На кону будет стоять пояс WBC Фьюри и титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые принадлежат Джошуа. Хотя ранее Фьюри ушел в запой и заявил, что не готовится к бою с Джошуа.

"Я чувствую, что самое сложное позади. Говоря за себя. И уверен, что этот поединок настолько громкий, что его не сложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет величайший боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире", — цитирует ESPN промоутера Джошуа Эдди Хирна

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Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Сообщается, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. Как пишет ESPN, контракт предусматривает разделение гонораров 50 на 50 в первом бою и 60-40 – в матче-реванше, где победитель получит больше.

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Планируется, что оба боя состоятся в 2021 году – первый в июне или июле, а в идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре.

Это означает, что украинский претендент по линии WBO Александр Усик в 2021 году не сможет встретиться с Джошуа или Фьюри. А если абсолютный чемпион не проведет защиту пояса WBO, то его отдадут победителю поединка Усик – Джойс.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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контракт бой супертяжелый вес Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн
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