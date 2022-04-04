Несломленный спортивный фронт. Украинский министр ждет новых побед

Гутцайт рассказал об украинском спортивном фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

От военной агрессии России продолжают страдать города и гибнуть мирные жители в Украине. Несмотря на отсутствие возможности тренироваться и готовиться к соревнованиям, украинские спортсмены все равно добывают победы и медали для своей страны.

Министр спорта Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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Большую частью внимания на организацию процесса от тренировок до участия уделяет министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. В интервью программе Гроші олимпийский чемпион по фехтованию поделился трудностями в спортивной сфере:

"У нас сейчас спортивный фронт. Мы делаем все, чтобы спортсмены продолжали тренировку, чтобы в будущем мы могли участвовать в чемпионах мира и Европы. Чтобы наши спортсмены там побеждали", – заявил Гутцайт

Вадим Гутцайт / Фото: НОК Украины

Также министр заявил, что в восторге от тех спортсменов, которые защищают страну с оружием в руках. Например, Анастасия Меркушина, которая успевает еще и противостоять тем, кто поддерживает российских спортсменов. Также этому особое внимание уделил и Вадим Гутцайт. Очень важны сейчас спортивные санкции против стран-агрессоров – Россию и Беларусь отстранили от 90-95% мировых соревнований.

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"Если убивают наших мирных граждан, женщин, детей, наших воинов, – то спорт уже не вне политики. Если они не понимают этого и не говорят "стоп войне", то компромиссов не может быть. В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики. Мы всегда так жили и трудились, но не в сегодняшних реалиях. Уже нет спорта вне политики. Спорт в политике!" – подчеркнул Вадим Гутцайт.

Министр поблагодарил мировое сообщество, которое принимает у себя украинскую молодежь и создает условия для полноценной тренировки национальных сборных.

Напомним, что сербские баскетболисты отказались держать плакат в поддержку Украины.