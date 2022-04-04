Незламаний спортивний фронт. Український міністр чекає на нові перемоги

Гутцайт розповів про український спортивний фронт / Фото: Колаж: Сьогодні

Від військової агресії Росії продовжують страждати міста та гинути мирні жителі в Україні. Попри відсутність можливості тренуватися та готуватися до змагань, українські спортсмени все одно здобувають перемоги та медалі для своєї країни.

Міністр спорту Вадим Гутцайт / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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Більшу увагу на організацію процесу від тренувань до участі у змаганнях приділяє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. В інтерв'ю програмі Гроші олімпійський чемпіон з фехтування поділився труднощами у спортивній сфері:

"У нас зараз спортивний фронт. Ми робимо все, щоб спортсмени продовжували тренування, щоб у майбутньому ми могли брати участь у чемпіонах світу та Європи. Щоб наші спортсмени там перемагали", – заявив Гутцайт

Вадим Гутцайт / Фото: НОК України

Також міністр заявив, що у захваті від тих спортсменів, які захищають країну зі зброєю в руках. Наприклад, Анастасія Меркушина, яка встигає ще й протистояти тим, хто підтримує російських спортсменів. Також цьому особливу увагу приділив і Вадим Гутцайт. Дуже важливими зараз є спортивні санкції проти країн-агресорів – Росію та Білорусь усунули від 90-95% світових змагань.

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"Якщо вбивають наших мирних громадян, жінок, дітей, наших воїнів, то спорт уже не поза політикою. Якщо вони не розуміють цього і не кажуть "стоп війні", то не може бути компромісів. В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Ми завжди так жили і працювали, але не сьогоднішні реалії. Вже немає спорту поза політикою. Спорт у політиці! – підкреслив Вадим Гутцайт.

Міністр подякував світовій спільноті, яка розташовує у себе українську молодь та створює умови для повноцінного тренування національних збірних.

Нагадаємо, що сербські баскетболісти відмовили тримати плакат на підтримку України.