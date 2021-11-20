Неприкасаемые! Две украинские биатлонистки точно поедут на Олимпиаду

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Украина получила квоту в пять биатлонисток на зимние Олимпийские игры в Пекине. Два места точно уже заняты. В Пекин-2022 поедут Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Ранее наша команда показала в какой форме будет выступать в олимпийском сезоне.

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Кто займет оставшиеся три квоты тренерский штаб решит после этапа Кубка мира в Рупольдинг, который состоится 10-16 января.

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Об этом рассказал старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

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"На данный момент у нас две девушки уже готовятся к Олимпиаде – это Лена и Юля, и мы не хотим оказывать на них дополнительное давление ни физическое, ни моральное. Юля – лидер команды последних двух сезонов, а Лена нам нужна, как финишер эстафеты, поскольку на последний этап у нас пока нет достойной сменщицы. А за три оставшихся места девушки будут бороться. И со своей стороны могу пообещать, что мы выберем самых лучших", – заявил Велепец в интервью biathlon.com.ua.

Елена Пидгрушная

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Отметим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. А главным событием сезона станет Олимпиада-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.