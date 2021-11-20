20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
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Неприкасаемые! Две украинские биатлонистки точно поедут на Олимпиаду

Любомир Луканюк
20 ноября, 11:33
Олимпийские чемпионки Сочи-2014 Юлия Джима и Елена Пидгрушная еще до старта сезона забронировали себе место на Играх в Пекине

Юлия Джима и Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Украина получила квоту в пять биатлонисток на зимние Олимпийские игры в Пекине. Два места точно уже заняты. В Пекин-2022 поедут Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Ранее наша команда показала в какой форме будет выступать в олимпийском сезоне.

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Кто займет оставшиеся три квоты тренерский штаб решит после этапа Кубка мира в Рупольдинг, который состоится 10-16 января.

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Об этом рассказал старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

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"На данный момент у нас две девушки уже готовятся к Олимпиаде – это Лена и Юля, и мы не хотим оказывать на них дополнительное давление ни физическое, ни моральное.

Юля – лидер команды последних двух сезонов, а Лена нам нужна, как финишер эстафеты, поскольку на последний этап у нас пока нет достойной сменщицы.

А за три оставшихся места девушки будут бороться. И со своей стороны могу пообещать, что мы выберем самых лучших", – заявил Велепец в интервью biathlon.com.ua.

Елена Пидгрушная

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Отметим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. А главным событием сезона станет Олимпиада-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.