20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Недоторканні! Дві українські біатлоністки точно поїдуть на Олімпіаду

Любомир Луканюк
20 листопада, 11:33
Олімпійські чемпіонки Сочі-2014 Юлія Джима та Олена Підгрушна ще до старту сезону забронювали собі місце на Іграх у Пекіні

Юлія Джима і Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

Україна отримала квоту у п'ять біатлоністок на зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Два місця точно вже зайняті. У Пекін-2022 поїдуть Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Раніше наша команда показала у якій формі виступатиме в олімпійському сезоні.

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Хто займе три квоти, що залишилися, тренерський штаб вирішить після етапу Кубка світу в Рупольдингу, який відбудеться 10-16 січня.

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Про це розповів старший тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

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"На цей момент у нас дві дівчини вже готуються до Олімпіади – це Олена та Юля, і ми не хочемо чинити на них додатковий тиск ні фізичний, ні моральний.

Юля – лідер команди останніх двох сезонів, а Олена нам потрібна як фінішер естафети, оскільки на останній етап у нас поки що немає гідної зміни.

А за три місця, що залишилися, дівчата боротимуться. І зі свого боку можу пообіцяти, що ми оберемо найкращих", – заявив Велепець в інтерв'ю biathlon.com.ua.

Олена Підгрушна

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Кубок світу з біатлону стартує 27 листопада у шведському Естерсунді. А головною подією сезону стане Олімпіада-2022 у Пекіні – біатлонні гонки ОІ пройдуть з 5 по 19 лютого.