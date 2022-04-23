Неожиданный результат. Льюис сделал прогноз своего поединка с Фьюри

Леннокс Льюис считает себя самым великим / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на стадионе "Уэмбли" в Англии состоится грандиозный боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией боя Фьюри – Уайт, где определится потенциальный соперник Александра Усика.

Накануне поединка легенда бокса Леннокс Льюис сделал прогноз гипотетического поединка с Фьюри, если бы в свое время вышел с ним в ринг.

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"Я думаю, это был бы отличный бой. Конечно же, я бы одержал победу. Я не буду говорить, что проиграл бы. Вероятно, Фьюри сказал бы то же самое. Я уважаю то, чего Фьюри добился в боксе, то, что он делает для бокса, его боксерский IQ, как он относится к своей команде и то, каким он есть", – цитирует Леннокса Льюиса fightnews.info.

Отметим, что оба боксера побеждали украинцев братьев Кличко: Льюис – Виталия, а Фьюри – Владимира.

Кровавая рубка Кличко – Льюис / Фото: Getty Images

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Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Ранее Диллиан Уайт сделал громкое заявление перед боем с Фьюри. Британец заявил, что он самый сильный боксер из когда-либо живших.

Фбюри – Уайт: церемония взвешивания и дуэль взглядов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Кто на самом деле будет сильнейшим на Уэмбли, узнаем сегодня вечером.

Фьюри – Уайт: где и во сколько смотреть бой