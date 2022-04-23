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Несподіваний результат. Льюїс зробив прогноз на свій поєдинок з Ф'юрі

Сергій Шаховець
23 квітня, 09:39
Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс оцінив свої шанси у поєдинку проти Циганського короля

Леннокс Льюїс вважає себе великим / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на стадіоні "Уемблі" в Англії відбудеться грандіозний боксерський поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом. Слідкуйте разом з нами за онлайн-трансляцією бою Фьюрі – Вайт, де визначиться потенційний суперник Олександра Усика

Напередодні поєдинку легенда боксу Леннокс Льюїс зробив прогноз гіпотетичного поєдинку з Ф'юрі, якби свого часу вийшов із ним у ринг.

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"Я думаю, це був би чудовий бій. Звичайно ж, я б здобув перемогу. Я не говоритиму, що програв би. Ймовірно, Ф'юрі сказав би те саме.

Я поважаю те, чого Ф'юрі досяг у боксі, те, що він робить для боксу, його боксерський IQ, як він ставиться до своєї команди і те, яким він є", – цитує Леннокса Льюїса fightnews.info.

Зазначимо, що обидва боксери перемагали українців братів Кличків: Льюїс – Віталія, а Ф'юрі – Володимира.

Кривава бійка Льюїс – Кличко / Фото: Getty Images

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Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Раніше Ділліан Вайт зробив гучну заяву перед боєм з Ф'юрі. Британець заявив, що він найсильніший боксер з тих, що будь-коли жили.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Хто насправді буде найсильнішим на Вемблі, дізнаємось сьогодні ввечері.

Фьюрі – Вайт: де і у скільки дивитися бій