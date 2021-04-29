Необычный трюк в постели показала секс-символ украинского спорта

Юлия Левченко / Фото: Instagram
Многие украинские спортсмены на длительные тренировки ездят в Турцию. В эти дни там пребывает и призерка чемпионата мира по легкой атлетике красавица Юлия Левченко. Девушка, которую наши читатели выбрали секс-символом украинского спорта, умеет развлекаться даже в не самых подходящих условиях. Сегодня прыгунья в высоту повеселила необычным роликом.
Недавно Левченко поразила невероятно нежным фото.
На своем аккаунте в Instagram спортсменка показала, как встает с постели, переворачиваясь с телефоном в руках. И конечно же, порадовала нас своей искренней неотразимой улыбкой.
Тем временем, знаменитая легкоатлетка облачилась в пеньюар.
Еще девушка показала, как работает с барьерами, назвав видеоролик "Такой вот вид развлечений".
Чуть ранее 23-летняя прыгунья вместе с коллегой Ириной Геращенко похвасталась, как покоряла турецкие горные вершины.
На днях Юлия Левченко нашла удивительный способ смотреть на мир.
В марте этого года уроженка Донецкой области нашла возможность отдохнуть в Египте – после чемпионата Европы в Польше.
Юлия Левченко / Фото: Instagram
Смотрите, какая укладка волос вышла у Юли после дождя:
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