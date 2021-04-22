Некуда привязать яхту! Фото роскошного дома в Майами, который не нужен звезде НБА

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс наконец-то продал свой особняк во Флориде с собственным спортзалом и видом на залив

Звезда НБА и Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс в последнее время очень активен на рынке недвижимости. В марте Джеймс выставил на продажу двухэтажный дом в Калифорнии, а теперь нашелся новый хозяин для роскошного особняка в Майами, где баскетболист жил еще семь лет назад, выступая за местный Хит.

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Как сообщает Parlons Basket, звездный форвард команды расстался с огромным домом без малого за 13 млн долларов. Хотя изначально просил 17 миллионов. Роскошный белый особняк находился на берегу залива Бискейн и располагал даже причалом для яхт.

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В особняке было все, что угодно. Даже собственный спортзал.

Напомним, что в этом сезоне Джеймс уже пропустил 16 матчей регулярного чемпионата НБА из-за растяжение связок голеностопа после неудачного падения. Однако главный тренер калифорнийцев Фрэнк Вогель сообщил, что Джеймс уже начал выполнять легкую работу на площадке, хоть в клубе пока не называют сроки его восстановления.

Ранее самый звездный баскетболист планеты угрожает полицейскому. Леброн Джеймс возмущен убийством темнокожей девушки и призвал в соцсетях осудить полицейского.

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Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram