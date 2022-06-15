Нечего бояться? Экс-тренеры сборной Украины уверены в победе Динамо над Фенербахче

Маркевич и Сабо верят в Динамо

Сегодня стал известен первый соперник Динамо в Лиге чемпионов 2022-2023. Во втором раунде квалификации подопечные Мирчи Луческу сразятся с Фенербахче.

В прошлом сезоне "канарейки" стали вице-чемпионами Турции, тогда как Динамо завершило недоигранный сезон УПЛ на втором месте. Экс-тренеры сборной Украины Мирон Маркевич и Йожеф Сабо верят, что киевляне пройдут Фенербахче.

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"Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как Фенербахче. Что АЕК, что Фенербахче не являются особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой. Видел несколько раз матчи Фенербахче, там много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше", – считает Маркевич.

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"АЕК был бы более простым соперником для Динамо. Они играют в более "мягкий" футбол, если можно так сказать. Турки же более жесткие. Фенербахче – слабый соперник, но нужно смотреть, в каком состоянии будем мы и как пройдет подготовка. Очень важно, чтобы были игры, потому что тренировка – это одно, а игры – совсем другое. Шансы пройти Фенербахче хорошие, но большую роль играет подготовка к этим встречам. Нельзя забывать, что мы в состоянии войны, мысли и взгляды наших игроков направлены на Украину", – заявил Сабо.

Номинально домашний матч для Динамо пройдет 19-20 июля. Вариантами для приема соперника остаются Польша и Румыния. Игра в Стамбуле пройдет 26-27 июля.