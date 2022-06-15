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Сладкие "канарейки" с новым тренером. Знакомимся с Фенербахче – соперником Динамо в ЛЧ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 июня, 18:37
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Турецкий вице-чемпион доселе никогда не обыгрывал киевлян в Лиге чемпионов. Представляем краткий обзор на первого оппонента Динамо в еврокубках
Фенербахче будет противостоять Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче будет противостоять Динамо в квалификации Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня УЕФА провел жеребьевку 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где определился соперник киевского Динамо. Подопечным Мирчи Луческу предстоит сразиться с турецким Фенербахче.

Стамбульская команда является грандом турецкого футбола и частым гостем в еврокубках. Предлагаем вам кратко ознакомиться с тем, что из себя представляет будущий соперник киевлян.

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ИСТОРИЯ

"Канарейки" являются одним из трех стамбульских "китов" турецкого футбола наряду с Галатасараем и Бешикташем. На троих эти клубы выиграли 86% всех чемпионств.

Фенербахче идет в данном рейтинге на втором месте. У "желто-синих" 19 золотых медалей, что на три меньше, чем у Галатасарая (22). Бешикташ же становился чемпионом 16 раз.

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При этом Фенербахче не может стать чемпионом с 2014 года, четырежды за это время финишировав вторыми. Так было и в прошлом сезоне, команда почти без шансов проиграла золото Трабзонспору.

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Также команда с азиатской части Стамбула выигрывала шесть Кубков и девять Суперкубков страны. По этим показателям "канарейки" уступают обоим принципиальным соперникам.

ЕВРОКУБКИ

На международной арене Фенербахче не выигрывал ни одного трофея. Лучший показатель в Лиге чемпионов команде покорился в сезоне 2007-2008. Тогда команда Зико дошла до четвертьфинала и даже одолела там Челси дома (2:1). Однако поражение 0:2 в Лондоне оставило не позволило стамбульцам пройти дальше.

Fenerbahçe Futbol Arşivi: 2007-08'de Lig

Что касается Лиги Европы, то там "фенер" разок дошел до полуфинала. Было это в сезоне 2012-2013. Подопечные Айкута Коджамана прошли на своем пути Марсель, Боруссию М и Лацио, однако за шаг до финала не справились с Бенфикой (1:0, 1:3).

НЫНЕШНИЕ ЛИДЕРЫ И ТРЕНЕР

Состав Фенербахче не сияет яркими фамилиями, однако в нем есть "звезды из прошлого". К примеру, чемпион мира-2014 Месут Озил, забивший 8 голов в прошлом сезоне. Правда, похоже, что хавбек покинет клуб этим летом.

This decision is final!' – Ozil says he will finish career at 'childhood love' Fenerbahce | Goal.com US

Также за "канареек" выступает лучший бомбардир сборной Эквадора Эннер Валенсия, венгерский защитник Аттила Салаи, победитель ЛЧ в составе Баварии Луис Густаво и словенский игрок Миха Зайц. К слову, вернется из аренды в Халл Сити и экс-футболист Зари Аллахьяр Сайядманеш.

Benfica pay exit-clause – Jorge Jesus returns after successful spell at Flamengo | Transfermarkt

Кроме того, летом турки сменили тренера, пригласив именитого Жорже Жезуша. Португалец трижды приводил к чемпионству Бенфику, выводил ее в два финала ЛЕ. А недавний вояж в Бразилию позволил ему привести Фламенго к победе в Копа Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Динамо и Фенербахче пересекались дважды, отыграв 4 поединка. В 2006 году киевляне прошли турков в 3 квал. раунде ЛЧ (2:2, 3:1). А через два года команды сошлись в группе ЛЧ (вместе с Арсеналом и Порту).

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Тогда Динамо также взяло 4 очка у "канареек" (0:0, 1:0), что позволило киевлянам пройти в Кубок УЕФА и дойти там до полуфинала. Фенербахче же остался четвертым.

Fenerbahçe under pressure for Arsenal visit | UEFA Champions League | UEFA.com

ФЕНЕРБАХЧЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Всего же "желто-синие" провели восемь матчей против наших клубов (4 – против Динамо и по два против Шахтера и Зари). В них турки добыли лишь одну победу (2:0 над луганчанами), трижды сыграли вничью и трижды проиграли.

ДИНАМО ПРОТИВ ТУРЦИИ

Киевляне же сыграли аж 20 поединков против клубов из Турции. Помимо Фенербахче, соперниками "бело-синих" были Бешикташ, Трабзонспор и Бурсаспор. В этих играх киевляне добыли 12 побед, 5 ничьих и три поражения.

Dynamo to face Fenerbahce in the Champions League qualification – FC Dynamo Kyiv official website

КОГДА МАТЧИ

Динамо и Фенербахче сразятся во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2022-2023 в конце июля. Встреча на номинальном домашнем для киевлян стадионе пройдет 19-20 июля, тогда как игра в Стамбуле намечена на 26-27 июля.

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