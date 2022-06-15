Нема чого боятися? Екстренери збірної України впевнені у перемозі Динамо над Фенербахче

Маркевич і Сабо вірять в Динамо

Сьогодні став відомим перший суперник Динамо у Лізі чемпіонів 2022-2023. У другому раунді кваліфікації підопічні Мірчі Луческу змагатимуться з Фенербахче.

Минулого сезону "канарки" стали віце-чемпіонами Туреччини, тоді як Динамо завершило недограний сезон УПЛ на другому місці. Екстренери збірної України Мирон Маркевич та Йожеф Сабо вірять, що кияни пройдуть Фенербахче.

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"Не бачу нічого страшного в такому супернику, як Фенербахче. Що АЕК, що Фенербахче не є особливою загрозою. Так, турки матимуть серйозну підтримку, але трибуни не грають у футбол. Тому жереб непоганий. Бачив кілька разів матчі Фенербахче, там багато "стариків". При цьому не думаю, що вони будуть серйозно готові у липні. У киян хороші шанси пройти далі , – вважає Маркевич .

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"АЕК був би більш простим суперником для Динамо. Вони грають у більш "м'який" футбол, якщо можна так сказати. Турки ж жорсткіші. Фенербахче – слабкий суперник, але треба дивитися, в якому стані ми будемо і як пройде підготовка. Дуже важливо, щоби були ігри, тому що тренування – це одне, а ігри – зовсім інше. Шанси пройти Фенербахче добрі, але велику роль грає підготовка до цих зустрічей. Не можна забувати, що ми у стані війни, думки та погляди наших гравців спрямовані на Україну", – заявив Сабо.

Номінально домашній матч для Динамо пройде 19-20 липня. Варіантами для прийому суперника залишаються Польща та Румунія. Гра у Стамбулі пройде 26-27 липня.