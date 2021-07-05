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Не Ярмоленко и не Бущан: озвучен лучший игрок Украины на Евро-2020

5 июля, 15:25

Олег Люлька

Самой высокой оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Аналитики WhoScored назвали Александра Зинченко лучшим игроком сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв там Англии 0:4.

Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, отыгравшего за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6.98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Также в ТОП-5 игроков сборной Украины, по оценкам аналитиков, вошли Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

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Правда, стоит отметить, что Добвик провел на Евро всего 15 минут, но за это время успел забить гол, который вывел Украину в 1/4 финала. Макаренко же был признан лучшим игроком украинцев в поединке с Англией, в котором довольно неплохо, на фоне партнеров, вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игрокам сборной Украины от WhoScored

Ранее трех лучших игроков Украины на Евро-2020 назвал Йожеф Сабо. Бывшему тренеру нашей национальной команды понравились действия Бущана, Забарного и Ярмоленко.

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Сборная Украины Евро-2020 Александр Зинченко

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