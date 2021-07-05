Не Ярмоленко и не Бущан: озвучен лучший игрок Украины на Евро-2020

Самой высокой оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Александр Зинченко / Фото: Reuters

Аналитики WhoScored назвали Александра Зинченко лучшим игроком сборной Украины по итогам Евро-2020, где наша команда дошла до 1/4 финала, проиграв там Англии 0:4.

Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, отыгравшего за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6.98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Зинченко празднует гол в ворота Швеции / Фото: Getty Images

Также в ТОП-5 игроков сборной Украины, по оценкам аналитиков, вошли Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский и Артем Довбик.

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Правда, стоит отметить, что Добвик провел на Евро всего 15 минут, но за это время успел забить гол, который вывел Украину в 1/4 финала. Макаренко же был признан лучшим игроком украинцев в поединке с Англией, в котором довольно неплохо, на фоне партнеров, вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игрокам сборной Украины от WhoScored

Зинченко (480 минут) – 6.98

Ярмоленко (446 минут) – 6.87

Макаренко (51 минута) – 6.77

Малиновский (285 минут) – 6.75

Довбик (15 минут) – 6.67

Матвиенко (480 минут) – 6.63

Яремчук (431 минута) – 6.56

Бущан (480 минут) – 6.52

Забарный (480 минут) – 6.50

Миколенко (355 минут) – 6.44

Степаненко (185 минут) – 6.32

Караваев (480 минут) – 6.31

Шапаренко (323 минуты) – 6.29

Сидорчук (373 минуты) – 6.26

Кривцов (155 минут) – 6.25

Зубков (13 минут) – 6.22

Безус (3 минуты) – 6.17

Цыганков (139 минут)- 6.13

Беседин (36 минут) – 6.05

Марлос (73 минуты) – 6.03

Соболь (1 минута) – 6.00

Ранее трех лучших игроков Украины на Евро-2020 назвал Йожеф Сабо. Бывшему тренеру нашей национальной команды понравились действия Бущана, Забарного и Ярмоленко.