Не выведешь команду в ЛЧ – урежем зарплату! Как мотивируют Роналду в МЮ

Роналду нужно еще больше забивать голов / Фото: REUTERS

Легендарный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду получил дополнительный стимул выкладыватья на поле. Зарплата португальца будет зависеть от достижений команды.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду намерен сбежать из Манчестера.

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Британские СМИ пишут, что зарплата 36-летнего нападающего может снизится на 25%. Это может произойти в случае, если Манчестер Юнайтед не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22.

Роналду забивает 801-й гол в карьере / Фото: Getty Images

Сейчас Роналду получает в неделю 458 тысяч евро. В случае снижения зарплаты он будет зарабатывать 344 тысячи.

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Роналду летом перешел в МЮ из Ювентуса. В чемпионате Англии он сыграл 18 матчей – забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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В турнирной таблице Манчестер Юнайтед идет на 4-м месте, что позволяет пробиться в Лигу чемпионов.