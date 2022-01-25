Не виведеш команду в ЛЧ – уріжемо зарплату! Як мотивують Роналду до МЮ

Роналду треба ще більше забивати голів / Фото: REUTERS

Легендарний форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду отримав додатковий стимул на полі. Зарплата португальця залежатиме від досягнень команди.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду має намір втекти з Манчестера.

Реклама

Британські ЗМІ пишуть, що зарплата 36-річного нападаючого може знизитися на 25%. Це може статися, якщо Манчестер Юнайтед не вийде до Ліги чемпіонів за підсумками сезону-2021/22.

Роналду забиває 801-й гол в кар'єрі / Фото: Getty Images

Наразі Роналду отримує на тиждень 458 тисяч євро. У разі зниження зарплати він зароблятиме 344 тисячі.

Реклама

Роналду влітку перейшов у МЮ із Ювентуса. У чемпіонаті Англії він зіграв 18 матчів – забив 8 голів та віддав 3 гольові передачі.

Читайте також: Найкращий бомбардир усіх часів та народів. Роналду отримав особливий приз від ФІФА

У турнірній таблиці Манчестер Юнайтед йде на 4-му місці, що дозволяє пробитися до Ліги чемпіонів.