Не узнать! Белодед сменила имидж после визита к стоматологу

Знаменитая украинская дзюдоистка рискует на татами и легко экспериментирует вне его – со своей внешностью. 20-летнюю красотку не сразу и узнаешь

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, которой накануне удалили четыре зуба мудрости, снова сменила имидж. 20-летняя спортсменка, являющаяся одной из главных надежд Украины на предстоящей Олимпиаде в Токио, распустила волосы и спрятала свои красивые глаза за темными очками.

Словом, Дарью не узнать!

Отметим, что традиционная прическа Дарьи Белодед – скрученный пучок. Именно так она выступает на соревнованиях.

Что, впрочем, не мешает Дарье экспериментировать с внешностью. Например, недавно Белодед поменяла кимоно на красный брючный костюм, вызвав море восторгов у фолловеров.

Простой, казалось бы, хвостик Дарье тоже к лицу.

Хотя, опять же, в два счета боевая дзюдоистка может превратиться в нежный "одуванчик".

Напомним, на недавнем чемпионате Европы украинская спортсменка пробилась в финал, но не смогла выйти на поединок за "золото" из-за травмы, которую во время смелого приема Дарьи Белодед ей нанесла россиянка.