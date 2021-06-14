Не только красиво: гол из центра поля вошел в историю чемпионатов Европы

Форвард сборной Чехии Патрик Шик отличился ударом из центра поля в матче против Шотландии. Этот гол стал самым дальним в истории чемпионатов Европы и опередил бывшего рекордсмена на 10 метров

Патрик Шик забил самый дальний гол на Евро / Фото: REUTERS

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик забил феноменальный гол в ворота сборной Шотландии на Евро-2020. Гол стал не только украшением поединка, но и вошел в историю чемпионатов Европы.

Читайте также: Шотландия – Чехия: видео суперголов и лучшие моменты матча Евро

Оказывается, что гол Шика из центра поля оказался самым дальним в истории Евро. Чех пробил с дистанции в 45,5 метров, побив предыдущий рекорд на целых 10 метров!

Реклама

ТОП-3 самых дальних голо в истории Евро:

Патрик Шик (Словакия – Польша, Евро-2020) – 45,5 м

Торстен Фрингс (Германия – Нидерланды, Евро-2004) – 35,3 м

Владимир Бесчастных (Россия – Чехия, Евро-1996) – 31,2 м

Также сегодня случился первый в 60-летней истории Евро автогол вратаря. Знаменитый страж ворот итальянского Ювентуса, который посадил на лавку запасных Джанлуиджи Буффона, нечаянно отправил мяч себе за спину.