"Не проиграть в ключевом поединке – это хороший результат": Суркис видит перспективу своей команды

Игорь Суркис прокомментировал игру Динамо в матче с Шахтером / Фото: Коллаж: Сегодня

По окончании центрального поединка Динамо – Шахтер (0:0), свой комментарий матча дал президент "бело-синих" Игорь Суркис.

– Мы идем впереди в турнирной таблице, поэтому понятно, что Шахтер хотел сегодня победить и догнать нас. Это была одна из ключевых игр в чемпионате. Мы прилетели в Киев только в четверг, поэтому считаю, что в тяжелом графике, в котором сейчас находится команда, это хороший результат.

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- После проигрыша в Суперкубке преобладало ли желание взять реванш?

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– Чемпионат и Суперкубок – это разные турниры. Сейчас надо забывать и Суперкубок, и встречу с Баварией. Бавария сегодня тоже проиграла, так что нет непобедимых команд.

Мы провели достойную игру. Могли и выиграть, забей в первом тайме Витиньо, а могли и проиграть на последних секундах. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем до последней секунды.

Хочу еще раз сказать, что мы находимся во главе турнирной таблицы и провели одну из ключевых игр. Но, к сожалению, за ничью в таких важных играх не дают два-три очка. Можно заработать только один балл, как и с другими командами. Поэтому я удовлетворен сегодняшней игрой.

Команда не успела до конца восстановиться, но проявила характер.

- Что вы сказали ребятам в раздевалке после матча?

– Я поблагодарил ребят за игру и самоотдачу, за то, что они сумели собраться. Помимо всего прочего, у нас вчера на тренировке травмировался Миколенко, выбыл Шепелев, а Вербич, выход которого планировался в стартовом составе, повредил колено утром на разминке.

Из-за накопленной усталости есть проблемы. Сейчас часть игроков отправится в сборные, а те футболисты, которые останутся, начнут подготовку к игре во Львове и двум матчам с Барселоной, в которых, думаю, будет решаться наша дальнейшая еврокубковая судьба.

Мистер сказал в раздевалке, что мы должны помнить о ближайших важных играх.

- Игроки Динамо составляют основную обойму национальной сборной. Можно ли сказать, что динамовская академия – передовая в Украине?

– Люди видят, какое количество представителей Динамо вызваны в национальную и молодежную сборные, видят успехи нашей команды U19, победившей со счетом 4:0 Бенфику и Баварию.

Поэтому считаю, что у нас есть хорошая перспективная молодежь, но ей нужно не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать и стремиться попасть в основной состав. Считаю, что у Динамо есть хорошая перспектива, прежде всего, в собственных воспитанниках, и приятно, что сегодня играло столько украинцев.

Сегодня Мистер выпустил в стартовом составе и бразильца Витиньо, чего никто не ожидал. Считаю, что он сыграл достойный матч и показал, что является боевой единицей, которая будет только расти. Это то, о чем Мистер говорил, когда хотел этот трансфер", – сказал Суркис в интервью официальному сайту Динамо.

Добавим, что после 10-ти сыгранных туров, киевское Динамо продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины и опережают донецкий Шахтер на три очка.

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