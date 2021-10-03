Матч Динамо – Шахтер неприятно поразил "зеленого" Милевского

За матчем Динамо – Шахтер, завершившимся вничью 0:0, бывший форвард киевлян Артем Милевский наблюдал с трибун НСК "Олимпийский". Его удивила тишина

Милевский на матче Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Instagram

36-летний Артем Милевский, полторы недели назад заявивший о завершении карьеры футболиста, на воскресный матч Динамо – Шахтер пришел в качестве болельщика – в яркой зеленой шапке.

Игра же яркой не получилась. Динамо и Шахтер разошлись миром 0:0. Это расстроило Милю.

"Что удивило, было очень тихо на трибунах. Непривычно тихо. Было мало фолов, мало созданных моментов. Я так понимаю, наверное, после 0:3 в Суперкубке Динамо захотело что-то поменять, киевляне боялись идти вперед. Те и те боялись. Нужен был результат", – сказал Артем Милевский в эфире Великого футбола.

"Просто в Киеве всегда такие сумасшедшие матчи были. Когда сейчас смотришь, чуть не хватает этого накала", – добавил Артем.

На реплику ведущего программы Александра Денисова – "Милевского и Срны не хватает?" – Артем лаконично ответил: "Да".

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Милевский на НСК "Олимпийский"

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После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 10 8 2 0 25 2 23 26 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: Н В В В В 2 Шахтер Шах 10 7 2 1 23 5 18 23 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: Н В В В Н 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Заря Зар 10 6 2 2 22 9 13 20 Забитые 22 Пропущеные 9 Разница 13 Результаты последних матчей: В В В Н В 5 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 6 Александрия Але 10 5 3 2 10 7 3 18 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: Н В П В Н 7 Десна Дес 10 5 1 4 13 16 -3 16 Забитые 13 Пропущеные 16 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В Н П 8 Металлист 1925 Мет 10 4 1 5 9 13 -4 13 Забитые 9 Пропущеные 13 Разница -4 Результаты последних матчей: В В Н П П 9 Верес Вер 10 3 3 4 9 12 -3 12 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: Н П П В В 10 Рух Рух 10 3 2 5 8 12 -4 11 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: В П П Н В 11 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 9 1 3 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П Н Н 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 10 1 1 8 12 25 -13 4 Забитые 12 Пропущеные 25 Разница -13 Результаты последних матчей: П П П В П