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Не позорься! Самая горячая фотосессия Дарьи Белодед

Андрей Трофимов
23 января, 19:51
Бронзовая медалистка Олимпиады в Токио взорвала соцсети своими эффектными снимками

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Такими откровенными фотосессиями Дарья Белодед, которую называют самой завидной невестой украинского спорта, своих фолловеров еще не баловала. 21-летняя дзюдоистка предстала перед подписчиками в откровенном боди с гантелями.

Дарью на фото не сразу и узнаешь.

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"Бум!" – пишет в Instagram Белодед.

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  • "Пожар!", "Идеально все!" – пишут в комментариях под фото одни фолловеры Дарьи Белодед.
  • "Спорт закончился?", "Не позорься!" – критикуют ее другие.

Дарья Белодед / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Дарья Белодед в 21 год не намерена завершать карьеру в дзюдо.

"До Парижа-2024 еще очень много времени, но моя детская мечта – золото Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась", – говорит Дарья.