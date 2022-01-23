Не позорься! Самая горячая фотосессия Дарьи Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Такими откровенными фотосессиями Дарья Белодед, которую называют самой завидной невестой украинского спорта, своих фолловеров еще не баловала. 21-летняя дзюдоистка предстала перед подписчиками в откровенном боди с гантелями.

Дарью на фото не сразу и узнаешь.

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"Бум!" – пишет в Instagram Белодед.

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"Пожар!", "Идеально все!" – пишут в комментариях под фото одни фолловеры Дарьи Белодед.

"Спорт закончился?", "Не позорься!" – критикуют ее другие.

Дарья Белодед / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, Дарья Белодед в 21 год не намерена завершать карьеру в дзюдо.