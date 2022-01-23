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Не ганьбись! Найгаряча фотосесія Дар'ї Білодід

Андрій Трофімов
23 січня, 19:51
Бронзова медалістка Олімпіади в Токіо підірвала соцмережі своїми ефектними знімками

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Такими відвертими фотосесіями Дар'ія Білодід, яку називають найзавиднішою нареченою українського спорту, своїх фоловерів ще не балувала. 21-річна дзюдоїстка постала перед підписниками у відвертому боді з гантелями.

Дар'ю на фото не відразу й впізнаєш.

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"Бум!" – пише в Instagram Білодід.

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  • "Пожежа!", "Ідеально все!" – пишуть у коментарях під фото одні фоловери Дар'ї Білодід.
  • "Спорт закінчився?", "Не ганьбися!" – критикують її інші.

Дар'я Білодід / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, Дар'я Білодід у 21 рік не має наміру завершувати кар'єру в дзюдо.

"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Старатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.