Не ганьбись! Найгаряча фотосесія Дар'ї Білодід

Дар'я Білодід / Фото: Instagram
Такими відвертими фотосесіями Дар'ія Білодід, яку називають найзавиднішою нареченою українського спорту, своїх фоловерів ще не балувала. 21-річна дзюдоїстка постала перед підписниками у відвертому боді з гантелями.
Дар'ю на фото не відразу й впізнаєш.
"Бум!" – пише в Instagram Білодід.
- "Пожежа!", "Ідеально все!" – пишуть у коментарях під фото одні фоловери Дар'ї Білодід.
- "Спорт закінчився?", "Не ганьбися!" – критикують її інші.
Нагадаємо, Дар'я Білодід у 21 рік не має наміру завершувати кар'єру в дзюдо.
"До Парижа-2024 ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – золото Олімпійських ігор. Старатимуся, щоб ця мрія здійснилася", – каже Дар'я.