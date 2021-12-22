Найзавидніша наречена українського спорту засвітила каблучку (фото)

Красуня-дзюдоїстка Дар'я Білодід похвалилася новими ювелірними прикрасами

Білодід підозрюють у романі з Беленюком / Фото: Колаж: Сьогодні

21-річна Дар'я Білодід, яку називають найзавиднішою нареченою українського спорту, поділилася у сторіз із фоловерами знімками своїх нових коштовностей – сережками та кільцем, які чудово пасують її білому кожушку.

Щоправда, каблучка – на вказівному пальці, а не безіменному.

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Від кого ці прикраси, дзюдоїстка, яка влітку стала бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо, не уточнила.

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Нагадаємо, раніше Дар'я Білодід зустрічалася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле та футболістом Динамо Денисом Поповим. А нещодавно фоловери запідозрили її в романі з олімпійським чемпіоном Токіо з греко-римської боротьби депутатом Жаном Беленюком.

Білодід і Беленюка почали разом бачити на різних заходах, крім того, вони провели пікантне тренування – Жан відпрацьовував на Дар'ї елементи захоплень, а вона намагалася вирватися з його обіймів.

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Щоправда, 30-річний Беленюк стверджує, що на шляху у їхніх стосунків є одна перешкода.

"Дар'я хороша дівчинка. Думаю, зміг би завести стосунки, у цьому проблем немає. 10 років різниці у віці це чимало, але й не надто багато. Єдине, Даша – чинна спортсменка. У мене питання в тому, що це має бути дівчинка, яка готова присвятити своє життя сім'ї ", – говорив Жан каналу ОТДУШИВДУШУ.

Дивіться яскраві фото Дар'ї Білодід