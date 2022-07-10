Не повезло с именем. Победитель UFC вызвал на бой Рафаэля Надаля (видео)

Рафаэль Физиев хочет нокаутировать Рафу Надаля

В американском Энтерпрайзе (штат Невада) ночью состоялся ивент UFC on ESPN 39. Главным поединком турнира по смешанным единоборствам стала дуэль двух Рафаэлев.

За чемпионство в легком весе сражались азербайджанец Физиев и его тезка из Бразилии дос Аньос. Бой завершился победой первого в пятом раунде. Кавказец оформил яркий нокаут соперника.

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После встречи Физиев решил поиграть на публику. Азербайджанец заявил, что готов вызвать на бой известного теннисиста Рафаэля Надаля.

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У 29-летнего Физиева на счету 12 побед и одно поражение в карьере. Правда, у теннисиста есть законная "отмазка" от боя. Перед полуфиналом Уимблдона он получил травму и теперь не менее месяца ему нужно на восстановление.

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К слову, чемпионом турнира Большого шлема в Великобритании стал Новак Джокович. Серб одолел в финале Ника Кирьоса и завоевал свой седьмой титул на Уимблдоне.