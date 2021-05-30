Не пошловато ли? Свитолина стартовала на "Гарросе" с вульгарного видео

Элина Свитолина / Фото: Reuters
Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина может быть и вульгарной. Об этом свидетельствует ролик, который 26-летняя одесситка выложила у себя в Instagram перед стартом на "Ролан Гаррос".
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На видео Свитолина в одночасье превращается из замученной жизнью девушки, которой "потребовалось несколько недель, чтобы прийти в себя", в теннисистку-хищницу, готовую рвать и метать. "Пришло время игры, сучки", – говорит Элина.
Отметим, что в стартовом матче Открытого чемпионата Франции Свитолину ждет встреча с ноунеймом – соотечественницей французского жениха Элины Гаэеля Монфиса – Осеан Бабель. Перед поединком с топ-украинкой Осеан занимает всего лишь 1052-ю строчку в рейтинге WTA.
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Напомним, незадолго до старта "Ролан Гаррос" возлюбленному Свитолиной досталось от Федерера. Шутки ради, Роджер принялся обстреливать Гаэля мячами, но одним из ударов попал Монфису в пах! "С такими фокусами Элина может остаться без детей", – испугались фанаты.
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