Ничего себе фигура: украинская теннисистка соблазняет фанатов в Instagram Поделиться Копировать ссылку

Украинка Ольга Янчук отдыхает в Турции, пока ее парень Жерсон Родригес готовится к матчам за сборную Люксембурга. А еще девушка похвасталась снимком в черном купальнике