8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Не на чем будет и повеситься: Путина лишили черного пояса по тхэквондо

Павел Василенко
28 февраля, 18:58
От агрессора, который пошел полномасштабной войной на Украину, продолжает отворачиваться цивилизованный мир – как от прокаженного

На пятой точке! Агрессор остался без пояса / Фото: Twitter

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана, присвоенный президенту РФ Владимиру Путину в ноябре 2013 года.

Об этом сообщает официальный сайт World Taekwondo.

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При этом Международная федерация тхэквондо решительно осудила "жестокие атаки России на невинные жизни в Украине, которые противоречат видению World Taekwondo "Мир дороже триумфа".

Также в заявлении World Taekwondo отмечается, что в знак согласия с рекомендациями Международного олимпийского комитета на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси, международные соревнования на территории этих стран проводиться не будут.

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Россию и Беларусь выгнали из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом. Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня