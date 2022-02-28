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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
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Не буде на чому і повіситися: Путіна позбавили чорного пояса з тхеквондо

Павло Василенко
28 лютого, 18:58
Від агресора, який пішов повномасштабною війною на Україну, продовжує відвертатись цивілізований світ – як від прокаженого

На п'ятій точці! Агресор залишився без пояса / Фото: Twitter

Міжнародна федерація тхеквондо (World Taekwondo) ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту РФ Володимиру Путіну в листопаді 2013 року.

Про це повідомляє офіційний сайт World Taekwondo.

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При цьому Міжнародна федерація тхеквондо рішуче засудила "жорстокі атаки Росії на безневинні життя в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф".

Також у заяві World Taekwondo наголошується, що на знак згоди з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі, міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.

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Росію і Білорусь вигнали зі світового спорту / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом. Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні