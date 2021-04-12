Не для слабонервных: российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча (фото)

Российский хоккеист клуба АХЛ (вторая по силе лига после НХЛ) Техас Старз Никита Щербак получил жуткую травму во время очередного матча. У него были выбиты несколько зубов, но самое страшное – это огромное рассечение от угла рта до подбородка.

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Медикам пришлось наложить игроку не менее десяти швов. После успешной операции Щербак поделился фото и сравнил себя со знаменитым персонажем из вселенной Бэтмена Джокером.

Внимание! Фото не для слабонервных!

Ранее мы писали о жуткой травме хоккейного арбитра. Шайба попала в лицо финскому судье, в результате чего он потерял семь зубов.

Также мы сообщали, что российского вратаря нокаутировал партнер по команде. Илья Самсонов не отыграл и минуты в матче НХЛ.