Названа дата суперматча Динамо – Шахтер. Осталось выбрать место

Новый футбольный сезон в Украине стартует 24 июля матчем за Суперкубок между Динамо и Шахтером, поединок пройдет в Киеве или Одессе

Гранды откроют новый сезон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий назвал дату старта следующего сезона.

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"На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат.

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Где пройдет поединок за Суперкубок? Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев", – цитирует Дикого сайт fanday.net.

Интересно, что новый футбольный сезон в Украине стартует вместе с Олимпийскими играми в Токио. Матч за Суперкубок Динамо – Шахтер пройдет в тот день, когда в Токио будут разыграны первые медали.

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